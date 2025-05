Tschutti Heftli: Fussballteams der Frauen-EM 2025 illustriert

Publiziert am 02.05.2025

Am 10. Mai erscheint das Tschutti Heftli zur Frauen-EM 2025 in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Das Heft beinhaltet über 200 handgezeichneten Stickern. Dazu gibt es zwei Release-Events in Wien und Luzern.

Für das Heft zur Frauen-EM hat Tschutti Heftli einen offenen Illustrationswettbewerb ausgeschrieben. 170 Kunstschaffende reichten ihr Porträt der Schweizer Fussballlegende Lara Dickenmann ein. Aus diesen Arbeiten wählte eine Fachjury 16 Gestalterinnen und Gestalter aus der Schweiz (8), Deutschland (5), Osterreich (2) und Belgien (1), die je ein Nationalteam für das Album illustrieren durften.

Die Porträts wurden in unterschiedlichsten Techniken gestaltet: von Acrylmalerei über gestrickte Gesichter und Bügelperlen-Designs bis hin zu gesprayter Street Art im Stencil-Stil. Die Spielerinnen erscheinen als Wimmelbild, als Superheldinnen oder im Stil klassischer Sportgrafik. In einer eigenen U13-Kategorie reichten Kinder ihre Lieblingsspielerinnen ein - elf ihrer Zeichnungen sind im Heft vertreten.

Der Luzerner Verein Tschutti Heftli gab anlässlich der Fussball-Europameisterschaft 2008 erstmals ein Sammelalbum heraus. 2025 erscheint das Sammelalbum nun bereits zum zehnten Mal. Der Erlös aus dem Verkauf der Sammelbilder geht an die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und wird für die Produktion des jeweils nächsten Tschutti Heftli-Jahrgangs verwendet. (pd/spo)