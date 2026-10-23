Correctiv.Schweiz: Marguerite Meyer übernimmt Redaktionsleitung

Publiziert am 23.10.2026

Marguerite Meyer übernimmt die Leitung der Redaktion von Correctiv.Schweiz. Sie beginnt ab sofort mit einem kleinen Pensum und leitet die Redaktion ab Januar mit einem Pensum von 80 Prozent. Mit dem Schritt wird die Rolle der Redaktionsleitung plangemäss von der Geschäftsführung getrennt. Diese hatte im August Jan Schlink von Marc Engelhardt übernommen (persoenlich.com berichtete). Das Unternehmen zählt acht Mitarbeitende.

Meyer war in den vergangenen Jahren als freie Journalistin tätig, mit Schwerpunkt auf kollaborativen und internationalen Investigativrecherchen sowie redaktionellen Mandaten. Sie unterstützte unter anderem Bajour in der Aufbauphase, den Beobachter in der Produktion sowie die Republik während der Covid-19-Pandemie und beim Ausbau des Auslanddesks. Zuvor baute sie als Head of Multimedia bei swissinfo.ch die multimediale Redaktion auf und leitete diese. Beim TV-Jugendsender Joiz war sie während der Konkursphase Chefredaktorin, bei SRF News arbeitete sie in der Onlineredaktion.

Laut Meyer soll das publizistische Profil von Correctiv.Schweiz weiter geschärft werden. Die Redaktion wolle ihre Beats weiterentwickeln und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern ausbauen. Dazu gehört die eigene Plattform CrowdNewsroom, mit der grosse Recherchen gemeinsam mit der Bevölkerung möglich sind und die auch publizistischen und institutionellen Partnern offensteht. Weitergeführt wird zudem das Projekt LokalHub, das zusammen mit Reflekt und WAV Schweizer Lokalmedien mit Recherchen unterstützt. Es wird von der Journalistin Michelle Isler geleitet. (pd/spo)