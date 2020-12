SRF: «G&G» zu Gast bei «Kassensturz» oder «Arena»

Am 14. Dezember 2020 geht das Gesellschaftsmagazin «G&G» erstmals mit dem neuen Namen «G&G – Gesichter und Geschichten» auf Sendung. Weil das bisherige Studio in der Woche vor Sendestart ein neues Dekor erhält, sendet das Gesellschaftsmagazin vom 7. bis 13. Dezember jeden Abend aus einem anderen SRF-Studio und ist so unter anderem bei «Arena», «Kassensturz» und «Gredig direkt» zu Gast.

Auf den Sendestart hin von «G&G – Gesichter und Geschichten» wird das bisherige Studio mit einem neuen Dekor versehen. Aus diesem Grund steht «G&G» das bisherige Studio in der Woche vom 7. bis 13. Dezember vorübergehend nicht zur Verfügung. «G&G» macht aus dieser Not eine Tugend und besucht die Moderationskolleginnen und -kollegen von «Puls», «Kassensturz», «Rundschau», «Gredig direkt» und «Arena», spricht mit ihnen über deren Redaktionsalltag – und sendet ausnahmsweise eine Woche lang direkt aus deren Studios. Das Gastspiel von «G&G» in der Übersicht:



Montag, 7. Dezember:

«Puls» mit Daniela Lager



Dienstag, 8. Dezember:

«Kassensturz» mit Ueli Schmezer



Mittwoch, 9. Dezember:

«Rundschau Talk» mit Nicole Frank und Dominik Meier



Donnerstag, 10. Dezember:

«Gredig direkt» mit Urs Gredig und Gast Sebastian Ramspeck



Freitag, 11. Dezember:

«Arena» mit Mario Grossniklaus



Sonntag, 13. Dezember:

Studio 1 «Sports Awards» mit Rainer Maria Salzgeber und Sandra Studer



Unter dem Namen «G&G – Gesichter und Geschichten» will die Sendung künftig noch mehr Geschichten aus den Bereichen Musik, Film, Theater, Literatur, Kunst, Sport, aber auch aus Wissenschaft und Politik aufgreifen und präsentiert jeden Tag neue «Gesichter und Geschichten» aus der ganzen Schweiz. (pd/wid)