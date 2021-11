Kurzfilmtage Winterthur: Hauptpreis geht an Film aus Nigeria

15'000 Besucherinnen und Besucher sind zu den 25. Internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur geströmt. Bei der Preisverleihung zum Abschluss am Sonntag wurde der Kurzspielfilm «Rehearsal» in der Kategorie international mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, der mit 12'000 Franken dotiert ist. Der Kurzfilm des Nigerianers Michael Omonua setzte sich gegen die Konkurrenz durch, weil er eine «kritische und manchmal humorvolle Reflexion über religiöse Riten zeigt», wie die Kurzfilmtage mitteilten.

Der Preis «Bester Schweiz Film» ging an Juliette Riccaboni, die mit ihrem Werk «Cavales/Dream Racing» die Jury mit einer Reihe gut komponierter und behutsam gespielter Szenen überzeugt habe.

Die Übersicht aller ausgezeichneter Filme finden Sie hier. (sda/tim)