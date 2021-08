Todesfall: Heinrich von Grünigen ist gestorben

Neuer Bond-Film

Schweizer Premiere am Zurich Film Festival

Das lange Warten hat ein Ende: Am 28. September – zwei Tage vor dem offiziellen Kinostart – wird «No Time to Die» im Kongresshaus Zürich gezeigt. Gleichentags ist in London auch Weltpremiere.