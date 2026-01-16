Publiziert am 16.01.2026

«Heldin», «Hallo Betty» und «Stiller» sind die drei Schweizer Filme, die 2025 in den Schweizer Kinos die meisten Zuschauer angezogen haben. Der Film «Heldin» von Petra Volpe liegt laut den Zahlen von Pro Cinema mit 204'700 Eintritten deutlich an der Spitze.

Über die Schweiz hinaus lockte «Heldin», eine Hommage an das Pflegepersonal in einem Schweizer Spital, in den deutschsprachigen Ländern fast 650'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos. Der Film steht auch auf der Shortlist für den Oscar als bester internationaler Film. Am 22. Januar wird bekannt gegeben, ob er unter den fünf Finalisten sein wird.

Erneuter Erfolg für Pierre Monnard

Der Freiburger Regisseur Pierre Monnard, ein Stammgast in den Ranglisten, klettert mit «Hallo Betty» (114'600 Eintritte), der Ende November landesweit in die Kinos kam, auf den zweiten Platz. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Emmi Creola-Maag, der Werberin, die in den 1950er-Jahren die fiktive Kochfigur Betty Bossi erfand (persoenlich.com berichtete).

Der dritte Platz geht an den Spielfilm «Stiller» nach dem gleichnamigen Roman von Max Frisch mit 55'800 Eintritten im Jahr 2025.

Dokumentar- und Animationsfilme in den Top 10

Unter den Top 10 befindet sich auch «Sauvages» (48'100 Besucherinnen und Besucher), ein Stop-Motion-Animationsfilm des Walliser Regisseurs Claude Barras, der die Reise eines kleinen Mädchens und eines Orang-Utan-Babys in einem bedrohten Dschungel begleitet.

Zwei Dokumentarfilme stechen ebenfalls hervor: «Typisch Emil» (46'300) über den Komiker Emil und «Wir erben» (33'600), ein Porträt des ehemaligen Nationalratspaares Ruedi und Stephanie Baumann, gedreht von ihrem Sohn Simon.

Über alle Zeiträume hinweg bleibt «Die Schweizermacher» mit 942'452 Eintritten der grösste Erfolg des Schweizer Kinos, während der aktuelle Film «Heldin» auf Platz 23 rangiert. Petra Volpe und Pierre Monnard besetzen jedoch mit «Die göttliche Ordnung» und «Platzspitzbaby» die Plätze 10 und 12 der Bestenliste. (sda/cbe)