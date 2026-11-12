Spendenparlament: Henriette Engbersen löst Gründer ab

Publiziert am 12.11.2026

Der Wechsel findet an der 41. Session statt, die Engbersen und Sigrist gemeinsam leiten. Der Vorstand hat Engbersen einstimmig bestimmt. Laut Statuten finden mindestens zwei Sessionen pro Jahr statt. Sigrist bezeichnet Engbersen in der Mitteilung als seine «Wunschkandidatin». «Nach 20 Jahren ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, die Verantwortung weiterzugeben», lässt er sich zitieren.

Die Mitglieder hörten zu, diskutierten und entschieden gemeinsam über Spendenbeträge, sagt Engbersen. «Diese Sitzungen zu leiten und so auch künftig zum Gelingen dieses Modells beizutragen, ist eine grosse Verantwortung und Ehre.»

Engbersen leitet seit Februar 2023 den Bereich Public Value der SRG. Ab Januar 2027 ist sie für den Journalismus von Swissinfo zuständig, wie im Oktober (persoenlich.com berichtete). Zuvor arbeitete Engbersen ab 2008 bei SRF, unter anderem als «Tagesschau»-Redaktorin und als TV-Korrespondentin in Grossbritannien und Irland.

Der Verein unterstützt soziale Projekte im Kanton Zürich. Laut eigenen Angaben war er der erste seiner Art in der Schweiz. An bisher 40 Sessionen hat er 299 Projekte mit rund 3 Millionen Franken unterstützt. Das Geld stammt laut Statuten aus Mitgliederbeiträgen und Spenden. Einzelmitglieder zahlen 500 Franken im Jahr. Derzeit zählt der Verein 154 Mitglieder. Diese stimmen an den Sessionen über die Vergabe der Mittel ab, nachdem Organisationen ihre Projekte vorgestellt haben. (pd/cbe)