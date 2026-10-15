Swissinfo: Henriette Engbersen leitet ab 2027 die SWI-Redaktionen

Publiziert am 15.10.2026

Heute ist Mark Livingston Chefredaktor von SWI Swissinfo. Im Zuge einer Reorganisation wurden die Führungsfunktionen neu ausgeschrieben. Livingston bewarb sich nicht erneut und verlässt Swissinfo Ende März 2027. Auslöser sei aber nicht der Umbau, sagte er im September gegenüber persoenlich.com, sondern der Wunsch nach einer neuen Aufgabe. Die neue Organisation startet bereits im Januar. Was Livingston bis zu seinem Abgang macht, geht aus der Mitteilung vom Donnerstag nicht hervor.

Engbersen leitet seit Februar 2023 den Bereich Public Value der SRG. Dieser soll laut SRG im Dialog mit der Bevölkerung den gesellschaftlichen Beitrag des Unternehmens sichtbar machen. Zuvor war Engbersen ab 2008 bei SRF, unter anderem als «Tagesschau»-Redaktorin und von 2017 bis 2022 als TV-Korrespondentin in Grossbritannien und Irland.

Ebenfalls bekanntgegeben hat Swissinfo zwei weitere Besetzungen im Leitungsteam. Isabelle Schrills übernimmt die Leitung Publishing. Als Digital Tech Lead verantwortet sie derzeit die Weiterentwicklung des Redaktionssystems und der digitalen Plattformen. Ladina Luppi da Silva, heute Leiterin Marketing und Partnerschaften, führt künftig den Bereich Distribution. Dazu gehören auch Marketing, Audience Development und Produktentwicklung. Sie ist zudem Stellvertreterin von Swissinfo-Leiterin Larissa Bieler.

Swissinfo gehört zum Auslandangebot der SRG, an das der Bund Beiträge zahlt. Der Bundesrat wollte sie streichen, das Parlament lehnte dies im März 2026 ab. (pd/nil)