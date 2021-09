Goldbach: Impressionen vom grossen Sommerfest

Covid-Zertifikat zücken, ID zeigen und schon war man drin in einer ganz anderen Welt – im Freibad Dolder über Zürich am «Goldbach Sommerfest». Bereits am Eingang wurden am Donnerstagabend die über 700 angereisten Gäste begrüsst von Goldbach-Group-CEO Michi Frank und Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media. Es wurde den ganzen Abend geschmaust, getrunken und geplaudert.

Michi Frank zieht am Tag nach der grossen Party ein positives Fazit. Es sei ein wunderschöner Abend gewesen. «Ich habe mich wirklich sehr gefreut, nach so langer Zeit viele bekannte und auch neue Gesichter auf einmal zu sehen – und das bei bestem Spätsommerwetter», so Frank auf Anfrage von persoenlich.com. «Wir haben mit dem 3G-Schutzkonzept inklusive Testcenter vor Ort alles getan, um die Sicherheit der Gäste so gut wie möglich zu gewährleisten. So haben sich beispielsweise alle Mitarbeitenden von Goldbach, geimpft oder nicht, einem Test unterzogen. Ich bin froh, dass wir dank diesen Möglichkeiten überhaupt einen so grossen Event durchführen konnten.»

Weitere Bilder vom «Goldbach Sommerfest» finden sie in der persoenlich.com-Fotogalerie. (cbe)