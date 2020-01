von Edith Hollenstein

Pierre Monnard zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Christian Beck; Schnitt: Edith Hollenstein)

Pierre Monnards Karriere begann mit seinen Kurzfilmen «Swapped» und «Come Closer». Monnard realisierte zahlreiche Werbespot, etwa für Allianz, SRF oder La Redoute. Einige Spots schafften es auf die Shortlist beim Cannes-Lions-Festival und gewannen ADC-Awards, etwa Emmentaler «Löcher», Schauspielhaus Zürich «Hot-Dog». Er führte Regie bei der SRF-Produktion «Wilder» sowie bei «Platzspitzbaby». Monnard ist in Châtel-St-Denis aufgewachsen, momentan lebt er in Zürich und Paris. (eh)

Alle «Creative Coffee»-Folgen finden Sie auf persoenlich.com/creative-coffee oder auch als YouTube-Playlist:

«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.