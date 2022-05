Marco Rima: Komiker macht Medien Vorwürfe

Swiss Music Awards

Joya Marleen ist die grosse Gewinnerin

Die 19-jährige Newcomerin hat in allen drei Kategorien, in denen sie nominiert war, gewonnen.

Es war der Abend der St. Galler Sängerin Joya Marleen: Die 19-jährige Newcomerin gewann an den 15. Swiss Music Awards in allen drei Kategorien, in denen sie nominiert war.