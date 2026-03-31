Todesfall: Kulturmanagerin Lili Hinstin ist tot

Publiziert am 31.03.2026

Am Locarno Film Festival hat Lili Hinstin die Ausgaben von 2019 und 2020 als künstlerische Leiterin verantwortet. Jetzt ist die Kulturmanagerin im Alter von 48 Jahren verstorben.

Das gesamte Team des Locarno Film Festivals «erinnert sich dankbar an sie», teilte das Festival am Dienstag auf seiner Homepage mit. Medienberichten zufolge soll die 1977 geborene Lili Hinstin nach langer Krankheit verstorben sein.

Hinstin hatte Ende 2018 die künstlerische Leitung des Locarno Film Festival übernommen (persoenlich.com berichtete). Sie war damit auf Carlo Chatrian gefolgt, der zur Berlinale gewechselt war. Bereits im September 2020 verliess Hinstin das Filmfestival wieder, wegen strategischer Differenzen.

Zu den Höhepunkten der Festivalausgabe von 2019 zählen die Verantwortlichen das öffentliche Gespräch zwischen Albert Serra und John Waters, dem Träger des Ehren-Leoparden, sowie die Verleihung des Goldenen Leoparden an «Vitalina Varela» von Pedro Costa, wie sie in der Mitteilung schrieben.

Die zweite von Hinstin geleitete Ausgabe im Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie und fand in hybrider Form statt. Vor diesem Hintergrund habe die in Paris geborene Kulturmanagerin dazu beigetragen, das Festival neu zu erfinden. So habe sie eine Initiative ins Leben gerufen, mit der Mittel für das Festival genutzt wurden, um schweizerische und internationale Filmprojekte zu unterstützen, die durch die Pandemie ins Stocken geraten waren. (sda/cbe)