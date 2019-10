Tatort: Letzter Fall für Luzerner Ermittler

Am Sonntag, 27. Oktober, zeigt SRF 1 «Tatort – Der Elefant im Raum», wie es in einer Mitteilung heisst. Dichter Rauch und gellende Schreie – Panik auf einem Raddampfer mit illustrer Gesellschaft an Bord. Der Kapitän stirbt, ein unangenehm aufgefallener Passagier ist plötzlich unauffindbar. Ein Anschlag mitten auf dem Vierwaldstättersee? Ihr letzter Fall verlange Flückiger und Ritschard alles ab, schreibt SRF.

«Der Elefant im Raum» handelt von der Problematik, wenn die Glaubwürdigkeit staatlicher Akteure, der sogenannten «Elite», und der Medien auf dem Prüfstand steht. In ihrem letzten Fall geraten die beiden Luzerner Ermittler in ein scheinbar undurchdringliches Dickicht aus Mord, Fehlinformationen und Intrigen bis in die höchsten Ebenen, aus dem es für einen der beiden kein Entrinnen mehr gibt.

Neben Delia Mayer und Stefan Gubser stehen im letzten «Tatort» aus Luzern auch wieder Fabienne Hadorn und Jean-Pierre Cornu vor der Kamera. Weitere Episodenrollen sind unter anderem mit Fabian Krüger, Brigitte Beyeler, Aaron Hitz, Martin Hug und Mona Petri besetzt.

Regisseur bei «Tatort – Der Elefant im Raum» ist Tom Gerber. Gerber zeichnet unter anderem auch für die Regie von «Der Bestatter» (2016/17) sowie für die SRF-Schweizer Filme «Der Hamster» und «Liebe & Andere Unfälle» verantwortlich. Felix Benesch («Upload», «Der Prag-Krimi») und Mats Frey («Der Bestatter», «Tatort – Zwei Leben») sind die Autoren des «Tatort – Der Elefant im Raum». «Tatort – Der Elefant im Raum» ist eine Produktion von SRF und der Turnus Film AG. (pd/wid)