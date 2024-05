Prix Walo: Mona Vetsch ist Publikumsliebling

Publiziert am 05.05.2024

«Historisch» sei die Gala, betonte Monika Kaelin, die Präsidentin des Vereins Show Szene Schweiz, in der Eröffnung der 48. Prix-Walo-Verleihung am Samstag Abend. Der Event wurde nach 22 Jahren wieder vom Schweizer Fernsehen live übertragen - zum ersten Mal gemeinsam mit den Privatsendern Star TV, Blick TV und auftanken.TV.

Schweizer Showgrössen, Musiker, Künstler und Künstlerinnen waren für den Anlass im SRF Studio 1 anwesend. Die Auszeichnungen wurden in zehn Kategorien verliehen. Dazu kam noch der Ehren-Preis.

Nach dem Telefonvoting wurde der Publikumspreis an Mona Vetsch überreicht. Ihre Sendung «Mona Mittendin» feierte in Februar ihre 50. Folge. Sie war überwältigt und «so glücklich», sagte sie auf der Bühne. Dicht folgten Michel Birri (2. Stelle) und Beatrice Egli (3.).

Das sind die Sieger in den anderen Kategorien:

Pop/Rock: Züri West

Hip-Hop/Rap: Stress

Newcomer: Remo Forrer

Kabarett/Comedy: Claudio Zuccolini

Theater-Produktion: «2 Engel für Harry»

Kinder-Produktion: «Schneewittchen und die 7 Zwerge»

Film-Produktion: «Bon Schuur Ticino»

TV-Produktion: «Davos 1917»

Schauspielerin: Dominique Devenport

Den Ehren-Prix Walo nahm ein sichtlich bewegter Walter Andreas Müller entgegen, der seit 50 Jahren für Lacher und Unterhaltung sorgt. Er war und ist die Stimme von «Globi», schwadronierter als «Frosch» in der «Fledermaus», parodierte Sepp Blatter, Christoph Blocher und andere Bundesräte, ereiferte sich als Papst, agierte als schwuler Modedesigner in «Lüthi und Blanc» und bildete jahrzehntelang ein «Traumpaar» mit Birgit Steinegger am Radio und im Fernsehen («Benissimo») und mit Ursula Schaeppi als «Ehepaar Chiffler».

Das Publikum dankte ihm mit einer langen Standing Ovation. «Diese Ehrung war eine Genugtuung und hat mich enorm glücklich gemacht», sagte er. Neben Monika Kaelin haben SRF-Moderatoren Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori durch den Abend geführt.

Der Prix Walo, eine von Rolf Knie kreierte Trophäe, wird an Kulturschaffende aus Unterhaltung, Musik, Theater, Kabarett und Film verliehen, die sich 2023 besonders hervorgetan haben und Erfolg hatten. Sie wurden von einer Fachjury nominiert und in neun Kategorien eingeteilt. Ein 100köpfiges Fachgremien stimmte über die Sieger ab. (pd/spo)