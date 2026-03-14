Publiziert am 14.03.2026

Der Kantonsrat Zürich hat die Wahl von Nathalie Wappler in den Universitätsrat der Universität Zürich genehmigt. Der Regierungsrat hatte sie für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 2027 gewählt.

Laut Begründung des Regierungsrats soll Wappler die Entwicklungs- und Innovationsprozesse der UZH konstruktiv-kritisch begleiten. Dafür spreche ihre Erfahrung in der Leitung grosser, öffentlich bedeutsamer Organisationen. Der Regierungsrat verweist zudem auf ihr Interesse an bildungspolitischen Fragen sowie auf ihr Netzwerk im Umfeld der UZH auf kantonaler und eidgenössischer Ebene.

Wappler studierte Geschichte, Politik- und Literaturwissenschaft an den Universitäten Konstanz, Stanford und Frankfurt. Ab 2005 arbeitete sie für Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), ab 2016 als Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Seit 2019 ist sie SRF-Direktorin. Dieses Amt gibt sie Ende April 2026 ab. (nil)