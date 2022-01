BBC: Online-Sammlung zum 100-jährigen Jubiläum

Auf der Webseite «BBC 100» wurden am Montag Sammlungen zu Objekten, Persönlichkeiten und Stimmen freigeschaltet, die die Jahrzehnte seit der Gründung der British Broadcast Corporation im Oktober 1922 geprägt haben.

Ausgestellt sind unter anderem frühe Mikrofone, Requisiten berühmter BBC-Serien, wie zum Beispiel der Mantel des Meisterdetektivs Sherlock Holmes aus der Serie «Sherlock», und Porträts von BBC-Mitarbeitern oder interviewten Persönlichkeiten.

Dazu kommen Ausschnitte aus Radiosendungen, wie dem Aufruf des späteren französischen Präsidenten Charles de Gaulle aus dem englischen Exil im Jahr 1940 an seine Landsleute, Widerstand gegen die deutschen Besatzer zu leisten.

«Die BBC hat eine wunderbare Geschichte, die uns allen gehört», sagte in einer Mitteilung der Leiter des BBC-Geschichtsressorts, Robert Seatter. Für das Jubiläum arbeitet die BBC auch mit der Science Museum Group zusammen, die neben einer digitalen Ausstellung mit 1000 Objekten auch in mehreren ihrer Museen in Grossbritannien physische Ausstellungen plant. (sda/dpa/mj)