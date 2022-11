CH Media: Radio feiert 30 Jahre DJ BoBo

DJ BoBo, bürgerlich René Peter Baumann, zählt mit über 14 Millionen weltweit verkauften Alben zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern. Unter dem Titel «30 Jahre DJ BoBo – das Bühnenjubiläum des grössten Schweizer Popstars» nehmen Radio Pilatus, Radio 24, Radio Argovia, Radio FM1, Radio 32 und Radio Bern1 am 19. November 2022 ihre Hörerinnen und Hörer mit auf eine Zeitreise durch die Laufbahn des Künstlers.

DJ BoBo live im Studio



Moderator Nik Hartmann spricht mit DJ BoBo live im Studio über seine Inspiration, die Anfänge und Höhepunkte seiner Karriere. Im Laufe der Sendung von 13 bis 17 Uhr schalten sich prominente nationale und internationale Überraschungsgäste und Weggefährten des Popmusikers zu und ergänzen das Duo mit spannenden, persönlichen Anekdoten. Mit DJ BoBos exklusiv erstellter «All Time Favourites»-Playlist finden während der Show zudem diejenigen Lieder den Weg ins Studio, die den Künstler in seiner bisherigen Karriere besonders inspiriert haben oder zu denen er eine ganz bestimmte Verbindung hat.

Im Rahmen seines Jubiläums zieht es den Entertainer wieder auf die grosse Bühne. Mit der Evolut3on-Tour, die im Januar 2023 im Europa-Park in Rust startet, nimmt DJ BoBo seine Fans auf eine interaktive Reise mit. Seine Fans in der Schweiz begrüsst der Megastar am 2. Juni in Bern und am 3. Juni in Zürich. (pd/mj)