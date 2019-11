Rund 550 Gäste folgten am Montagnachmittag der Einladung des Wirtschaftnetzwerks Flughafenregion Zürich nach Kloten, um im speziellen Ambiente des Salto Natale am 19. Wirtschaftsforum der Flughafenregion Zürich teilzunehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach der Eröffnung durch Gastgeber Cyril Schneider, ergriff FRZ-Präsident René Huber das Wort, wie es in einer Mitteilung heisst. Er dankte allen, welche das Wirtschaftsforum möglich gemacht haben. Im Jahresverlauf sind 140 Unternehmen der Organisation FRZ beigetreten.

Huber zu den Zielen der FRZ Flughafenregion Zürich: «Wir sind das führende Wirtschaftsnetzwerk für Unternehmen und Politik in der Flughafenregion Zürich. Wir schaffen dauerhaften Mehrwert durch Vernetzung und Standortentwicklung im attraktivsten Wirtschaftsraum der Schweiz.»

Vor, während und nach dem Hauptanlass konnten die Teilnehmer ihr Netzwerk mit dem softwareunterstützten Matchmaking erweitern. Zudem stand der Workshop «Innovation in KMU - mit agilen Methoden neues Business schaffen» auf dem Programm. (pd/lol)