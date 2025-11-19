SRF: Rolf Elsener übernimmt Bereichsleitung Show

Publiziert am 19.11.2025

Rolf Elsener wird ab Dezember neuer Bereichsleiter Show in der Abteilung Unterhaltung von SRF, teilt das Unternehmen mit. Er löst Yves Schifferle ab, der die Position seit 2021 innehatte. Schifferle bleibt jedoch Teil des Leitungsteams Show.

Elsener begann seine Laufbahn im Printjournalismus und absolvierte 2003 den Stage-Lehrgang bei «Schweiz aktuell». Dort arbeitete der Zuger zehn Jahre, zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter. Nach einer Zeit als Leiter der Kommunikationsabteilung der Stadt Zug kehrte er 2016 als Produzent für Factual Entertainment zu SRF zurück.

Seit 2021 ist er zusätzlich als Formatentwickler tätig und verantwortete unter anderem «Es geschah am ...», «SRF bi de Lüt – Heimweh» und «Champion der Champions». In der Mitteilung erklärt Elsener, er wolle etablierte Formate wie «Happy Day» und «Donnschtig-Jass» weiterentwickeln und neue Inhalte etablieren, die linear und digital erfolgreich sind. (pd/spo)