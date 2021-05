Jacqueline Badran: SP-Nationalrätin will eigenes Medium

Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran plant ein eigenes Medium. Dies gab sie in der Schweiz am Wochenende bekannt. Entgegen früherer Mutmassungen verzichtet sie auf eine Kandidatur in den Zürcher Stadtrat im nächsten Jahr. Stattdessen will die prominente Politikerin ein linkes Medium lancieren, wie sie der Zeitung verriet. «Die Medien in der Schweiz monopolisieren sich und sind insgesamt auf einem FDP-Kurs. Da braucht es ein Gegengewicht», so Badran. «Ein Medium wäre gut, das unsere Leistungen würdigt.» Um welche Art von Medium es sich handelt, liess sie offen. (ma)