Die Beschatter: SRF beendet Krimiserie nach zwei Staffeln

Publiziert am 21.02.2025

Die SRF-Krimiserie «Die Beschatter» geht am Sonntag in die zweite und letzte Staffel. Blue News schreibt von einer «Absetzung» der Serie. SRF widerspricht dieser Darstellung: Es handle sich weder um eine Absetzung noch um eine Sparmassnahme, heisst es auf Anfrage von persoenlich.com. Die Geschichte sei «auserzählt» und nehme damit ein «natürliches Ende». Im Bereich fiktionaler Produktionen sei es nichts Aussergewöhnliches, dass Geschichten irgendwann erzählt seien und sich keine Fortsetzung ergebe.

Die von der Turnus Film AG produzierte Basler Krimikomödie mit düsterem Thriller-Flair zeigt in der zweiten Runde sechs neue Folgen. Regie führen Michael Steiner («Mein Name ist Eugen») und Timo von Gunten («La femme et le TGV»). Die neuen Folgen knüpfen nahtlos an das Ende der ersten Staffel an: Leo Brand (Roeland Wiesnekker) sitzt im Gefängnis, während seine Detektivschülerinnen und -schüler alles daransetzen, seine Unschuld zu beweisen. Parallel dazu müssen sie sich mit einer Geiselnahme und einem Mordfall auseinandersetzen.

Die zweite Staffel bringt auch neue Gesichter auf den Bildschirm. Neben den bekannten Darstellerinnen und Darstellern wie Meryl Marty, Esther Gemsch, Martin Rapold und Dardan Sadik verstärken Joel Basman, Sven Schelker sowie Gilles Tschudi das Ensemble (persoenlich.com berichtete).

Die erste Staffel der SRF-Koproduktion war im Oktober 2022 mit einem Marktanteil von 28,4 Prozent und 441'000 Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet. In den Folgewochen sanken die Zuschauerzahlen auf 291'000 Personen, was einem Marktanteil von 20,7 Prozent entsprach.

Die zweite Staffel wird neben der TV-Ausstrahlung auch auf Play SRF und Play Suisse verfügbar sein. (cbe)