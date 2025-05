ESC: Studierende produzieren Eröffnungsshow

Publiziert am 06.05.2025

Bachelorstudierende in Multimedia Production der FH Graubünden übernehmen die Produktionsverantwortung für die ESC-Eröffnungszeremonie. Das Team ist zuständig für Live-Regie, Stimmungsaufnahmen entlang der Route und Produktion von Kurzbeiträgen. Der Multimedia-Production-Absolvent Jan van Ditzhuijzen moderiert die Zeremonie auf der Eurovision-Bühne.

Die Studierenden arbeiten laut einer Mitteilung seit Februar am Konzept und der Planung. Sie üben die Abläufe in den Hochschulräumlichkeiten in Chur und Bern ein. Die Kompetenzen erwerben sie während ihres dreijährigen Multimedia-Production-Studiums.

Das FHGR-Team gewann mit ihrem Pitch die Ausschreibung der SRG. Das Engagement findet im Rahmen der «Public Value»-Aktivitäten des Schweizer Rundfunks statt. Bereits im Januar realisierten die Studierenden die Stabsübergabe von Malmö an Basel sowie die Auslosung der Halbfinal-Paarungen.

Das Joint-Degree-Studium wird gemeinsam von der FH Graubünden und der Berner Fachhochschule BFH, Departement Hochschule der Künste Bern, angeboten. (pd/cbe)