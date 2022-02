PhotoSchweiz: Talente können sich bis am 6. März bewerben

Die PhotoSchweiz zählt laut eigenen Angaben zu den grössten Publikumsveranstaltungen für Fotografie in Europa. Ihr Anspruch ist es, jährlich einen repräsentativen Überblick über das fotografische Schaffen in der Schweiz zu ermöglichen. So heisst es in einer Mitteilung.

Fotografinnen und Fotografen können sich ab sofort für eine Teilnahme bewerben, wie es weiter heisst. Bis zum 6. März 2022 nehmen Lead-Kurator Daniel Bolliger, Co-Kuratorin Neomi Gamliel und Co-Kurator Joshua Amissah Bewerbungen von Talenten entgegen. Die Teilnahme ist für alle Fotografinnen und Fotografen aus den Bereichen Presse, Werbung und Kunst (Profis oder Amateure) möglich. Es können freie Arbeiten oder Auftragsarbeiten eingereicht werden. Wichtiges Kriterium ist, dass die Arbeit nicht älter als 36 Monate ist und dass zum ersten Mal publiziert wird. Die Arbeiten werden an der Werkschau PhotoSchweiz auf einer Fläche von 4 x 1 Meter präsentiert. (pd/tim)