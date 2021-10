SRF #SayHi: Tanzen gegen Mobbing

Es sind zwei Situationen aus dem Alltag: Das Profilbild eines Kindes wird verunstaltet und im Klassenchat zur Belustigung herumgeschickt. Oder: Eine Gruppe von Kindern spielt Fussball, doch nach dem Siegestor darf ein Kind nicht mitfeiern. Diese zwei Situationen kommen auch im Musikvideo zum Song «Dynamit» vor. Dies schreibt SRF in einer Mitteilung vom Montag.

Im Video reicht Sängerin Stefanie Heinzmann, die während ihrer Schulzeit ebenfalls von Mobbing betroffen war, den ausgegrenzten Kindern die Hand und singt:

«Miis Härz schlaat eifach nur kaboom, kaboom! Zämu si wier Dynamit! Ich sägu «Hey, Hallo!». Bliib doch mal eifach so – unverfälscht und ächt in diiner Art»

Gemeinsam statt allein. Gemeinsam gegen Mobbing und Ausgrenzung und für die Freundschaft. Das sind die Botschaften, die Kindern in der Kampagne «#SayHi» vermittelt werden. Was vor Jahren in Norwegen seinen Anfang nahm, ist mittlerweile ein länderübergreifendes Projekt, koordiniert von der European Broadcast Union EBU.

Kern der Kampagne ist der Song «Dynamit» und die dazu passende Tanzchoreografie. Alle beteiligten Länder liessen den Song von einheimischen Sängerinnen und Sängern in ihre Landessprachen übersetzen und performen. SRF Kids ist 2021 zum ersten Mal dabei.

Andrea Fehr, Co-Bereichsleiterin Kinder & Schule, lässt sich wie folgt zitieren: «Es freut mich sehr, dass wir mit Stefanie Heinzmann einen Top-Star für unsere Song-Version gewinnen konnten! Wir setzen spielerisch ein starkes Zeichen.»

Stefanie Heinzmann liegt das Projekt persönlich am Herzen: «Als die Kinder beim Musikvideodreh Mobbing-Szenen nachgestellt haben, ging es mir sogar da unglaublich nahe und machte mich betroffen. Ich finde Mobbing einfach so ein ernstes Thema und darum ist es sehr wichtig, dass es immer mehr thematisiert wird, zumal die Folgen viel zu sehr unterschätzt werden.»

Sei es als Teil des Sportunterrichts in der Schule, im Verein oder einfach so mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden: Am Freitag, 19. November 2021 um 12 Uhr, tanzen so viele Kinder möglich gleichzeitig den Tanz zu «Dynamit». Die Kinder werden aufgefordert, sich beim Tanzen zu filmen und ihr Video auf srfkids.ch hochzuladen. Daraus entsteht ein ganz neuer Videoclip zum Song.

Das Musikvideo und das Tanztutorial sind ab Montag, 11. Oktober 2021 auf YouTube SRF Kids, auf den Websiten von SRF Kids und SRF School sowie auf Play SRF zu finden. Die Videos sind auf YouTube SRF Kids und Play SRF in Gebärdensprache verfügbar. (pd/lol)