Tschugger: Über 450'000 Personen sahen den Staffelstart

von Michèle Widmer

Seit Sonntag zeigt SRF die dritte Staffel von «Tschugger». Die ersten zwei Folgen der Walliser Polizeiserie wurden zur Primetime nach 20 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Am Ende der ersten Folgen weist Hauptdarsteller David Constantin als Bax in einem Teaserspot auf die nächsten Sendetermine hin. Dazu sagt er in breitem Walliserdeutsch: «Oder die ganzi Ruschtig grad bingewatche uf Play Suisse». Auf auf dem YouTube-Kanal von SRF Comedy war nach Folge eins ein solcher Hinweis zu sehen.



Der prominente Verweis auf Play Suisse im linearen TV dürfte der Streamingplattform der SRG einige neue Zuschauerinnen und Zuschauer beschert haben. Und just in diesem Zeitraum kämpfte die Plattform mit technischen Problemen, wie Nutzerinnen und Nutzer mehrfach auf dem Social-Media-Portal X vermeldeten. «Unser Service ist derzeit aufgrund unerwarteter technischer Probleme nicht verfügbar», hiess es am Sonntagabend in einer Fehlermeldung auf Play Suisse.

Ob die Technikprobleme mit dem Grossandrang auf Play Suisse zusammenhängen, lässt die SRG-Medienstelle offen. Auf Anfrage heisst es: «Der gestrige Vorfall ist auf den Ausfall mehrerer technischer Komponente der Streaming-Infrastruktur von Play Suisse zurückzuführen, welcher dazu führte, dass die Plattform während des Startfensters der dritten Staffel von Tschugger kurzzeitig nicht verfügbar war.» Das Support-Team sei sofort alarmiert worden und habe alle nötigen Massnahmen ergriffen.

Guter Start im linearen TV

Ob der Hinweis von Bax und die grosse mediale Präsenz von Tschugger der anmeldepflichtigen Streamingplattform nun wirklich viele neue Logins beschert hat, verrät die SRG nicht. Bei SRF ist die Serie am Sonntagabend aber gut angelaufen. Die erst Folge sahen 459'000 Personen (Marktanteil: 27,1 Prozent), die zweite Folge 418'000 Personen (Marktanteil: 25,4 Prozent). Die Zahlen beinhalten die Liveausstrahlung sowie die zeitversetzte Nutzung bis 2 Uhr nachts.

Damit haben bei den ersten beiden Folgen der dritten Staffel mehr Personen eingeschaltet als bei den ersten beiden Folgen von Staffel eins und zwei: Bei der ersten «Tschugger»-Staffel im Jahr 2021 haben durchschnittlich 341'000 Personen die ersten beiden Folgen geschaut (31,7 Prozent Marktanteil), bei der zweiten Staffel 2022 waren es bei Folge 1 und 2 durchschnittlich 352'000 Personen (21,5 Prozent Marktanteil).

Eine Einschätzung ist bei SRF aktuell noch nicht zu erhalten. Aufgrund des veränderten Nutzungsverhalten des Publikums seien diese Zahlen erst vorläufige Daten.