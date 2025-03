Politik: Ueli Schmezer als Nationalrat vereidigt

Publiziert am 04.03.2025

Schmezer, der während 37 Jahren für das Schweizer Fernsehen arbeitete, ist vielen vor allem als Gesicht des Konsumentenmagazins «Kassensturz» bekannt, wo er fast 25 Jahre vor der Kamera stand. Als Moderator setzte er sich für die Rechte von Konsumenten ein und konfrontierte Unternehmer und Politiker mit Missständen.

Keine langjährige politische Erfahrung

Erst 2022 trat Schmezer in die SP ein und kandidierte ein Jahr später für den Nationalrat, wo er auf dem ersten Ersatzplatz landete. Anders als viele seiner Parlamentskollegen verfügt Schmezer über keine langjährige politische Erfahrung. «Viele der Themen, die ich als Konsumentenschützer behandelt habe, münden letztlich in eine politische Frage», erklärt er seinen Schritt in die Politik in einem Porträt der CH-Media-Zeitungen.

In seiner neuen Rolle nimmt er Einsitz in der Rechtskommission und will sich weiterhin für Konsumententhemen starkmachen. Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Einführung von Sammelklagen. Sein Rechtswissenschaftsstudium, das er vor einigen Jahren mit einem Master abschloss, kommt ihm dabei zugute.

Schmezer macht auch noch Musik

Neben seinem politischen und journalistischen Engagement ist Schmezer auch leidenschaftlicher Musiker. Er macht Mundart-Rock, tourt mit Kinderliedern durch die Deutschschweiz und interpretiert Mani-Matter-Klassiker. (nil)