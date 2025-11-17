Schweizer Buchpreis

Dorothee Elmiger ausgezeichnet

Die Schweizer Autorin wird für ihren Roman «Die Holländerinnen» geehrt und erreicht damit Aussergewöhnliches.

