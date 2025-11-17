Nach zwei Jahren Vorbereitungsarbeit lanciert Guillaume Borel seine eigene Modemarke. «Le Borelmonster» bietet «einzigartige Shirts für den perfekten Streetstyle», wie Borel mitteilt. Seine Kleidungsstücke «verbinden klare Fashion-Statements mit der rauen Ästhetik urbaner Street-Art», so der frühere Werber weiter. Seine Agentur ViznerBorel hat 2022 ihre Tore für immer geschlossen (persoenlich.com berichtete).
Die Shirts, die Borel online verkauft, seien «inspiriert von pulsierenden Städten, farbintensiven Murals und der Kreativität der Strasse». Und jedes Stück sei mehr als ein Shirt: «Es ist ein tragbares Kunstwerk, das Stil, Ausdruck und Attitude vereint», gibt sich Borel überzeugt. Mit «Le Borelmonster» will der Ex-Werber nach eigenen Aussagen «frischen Fashion-Spirit in die Szene und macht Streetstyle zu einer Leinwand für Persönlichkeit. Bold. Urban. Unverwechselbar.» (pd/nil)
Credits
Website/Shop: www.wetalkwithyou.com; Management: Startbahnwest AG;
Shop/Shooting: Jonas Kuhn Fotografie; Hair/Make-Up: Andrea Kummler; Models: Natalie Sulamith Andreae, Victor Borel; Produktion: Outbox (Zollikofen).
