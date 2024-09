ZFF: Wim Wenders kreiert Jubiläumsplakat

Publiziert am 03.09.2024

Wim Wenders ist eine Ikone des Autorenkinos und hat im Laufe seiner Karriere für seine Meisterwerke wie «Paris, Texas», «Der Himmel über Berlin» oder «Buena Vista Social Club» zahlreiche Auszeichnungen erhalten und damit die Filmwelt nachhaltig geprägt. Am Zurich Film Festival 2018 wurde der renommierte Regisseur, Autor, Produzent und Fotograf für sein herausragendes Werk geehrt. Es sei eine grosse Ehre für das Zurich Film Festival, anlässlich seines 20. Geburtstags ein exklusives Plakat von Wim Wenders zu veröffentlichen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Wenders und ZFF verbindet langjährige Beziehung

«Es ist ein enormes Geschenk, das uns Wim mit diesem Plakat zum 20. Geburtstag macht. Er ist einer meiner Lieblingsregisseure, der für meinen cinéphilen Parcours enorm prägend war», wird Christian Jungen, Artistic Director des Zurich Film Festival, zitiert. Wenders und das ZFF verbinde eine langjährige Beziehung. Das Festival habe in den letzten Jahren viele seiner Werke gezeigt, ihn ausgezeichnet und mit einer Retrospektive geehrt, so Jungen weiter.

Wim Wenders freut sich ebenfalls über die Jubiläums-Plakat-Zusammenarbeit mit dem ZFF und gibt Einblick in den Schaffensprozess: «Ich hab in meinen Photos nach Bildern von Kinos gesucht. Da gab‘s ne Menge, auch Autokinos. Und dann habe ich Kontaktbögen von der weissen Fassade dieses Drive-Ins in Texas gefunden. Zusammen mit dem alten Schlitten davor hatte das eine ganz eigene Atmosphäre. Damit konnte man viel machen. Es war mir eine Ehre - und ausserdem hat‘s Spass gemacht - das Plakat zum 20. Geburtstag des ZFF gestalten zu dürfen.»

Signiertes Plakat kostet 5000 Franken

Das exklusive Plakat im Format A2 erscheint in einer limitierten Auflage von 50 Exemplaren. Jedes Exemplar wird von Wim Wenders persönlich signiert, nummeriert und mit einer goldenen Zwanzig versehen – eine feierliche Hommage an das Jubiläum des Festivals. Diese besonderen Sammlerstücke sind für 5000 Franken pro Plakat im NZZ Shop erhältlich. Zusätzlich sind 300 Plakaten ohne Originalsignatur für 55 Franken erhältlich. (pd/nil)