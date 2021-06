Museum für Kommunikation: Zwischen Steinbruch und wunden Füssen

Die «Zehn Gebote Vol. 2» der St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin fordern die Gesellschaft heraus und haben damit schon mehrfach für Aufregung gesorgt. Gläubige Geister schieden sich daran, ob die Biblischen Gebote so neuinterpretiert werden sollen, städtische Behörden konnten sich nicht mit einem versenkten Kunstwerk anfreunden (persoenlich.com berichtete).

Nun werden die zehn Sandsteinplatten mit je einem eingemeisselten Gebot der beiden Künstler vom 28. Juni bis am 9. Juli 2021 ins Museum für Kommunikation transportiert, wie es in einer Mitteilung heisst, und Zürich und Bern werden damit in ganz ungewohnter Weise verbunden. Über 100 Kilometer lang ist die Strecke, zurückgelegt wird sie zu Fuss, in zehn Tagen.

Eine Schar von Komplizinnen und Komplizen zieht mit – über Spreitenbach, Niederrohrdorf, Möriken-Wildegg, Aarau, Olten, Murgenthal, Thunstetten, Höchstetten und Hindelbank bis zum Museum. Dazwischen: viel Zeit zum Nachdenken. (pd/lom)