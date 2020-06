von Edith Hollenstein

Ein Basler, der seit längerer Zeit in Zürich wohnt: David Schärer in der Cafébar Plüsch in Wiedikon. (Schnitt: Edith Hollenstein, Kamera: Christian Beck)

David Schärer gründete Rod Kommunikation 2007 zusammen mit Regula Bührer Fecker und Oliver Fennel. Die Agentur beschäftigt zirka 25 Mitarbeitende in Strategie, Beratung, Kreation und Public Relations. Sie hat sich mit Kampagnen für die Beratungsstelle für Unfallverhütung («Slow down. Take it easy.»), SBB (unterwegs zuhause), Bundesamt für Gesundheit BAG («Love Life»), Credit Suisse («Digipigi») oder 20 Minuten («DNA») einen Namen gemacht. Seit November 2019 gehört Rod vollständig zur Farner-Gruppe und David Schärer ist seither Partner von Farner. (eh)

