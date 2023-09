Agentur Koch: Andrea Götte ist neue Verwaltungsrätin

Die neue Verwaltungsrätin ist seit 2016 bei ESB Marketing Netzwerk tätig, in jetziger Position als Leiterin Customer Experience. Zuvor war sie über fünf Jahre im Bereich Videoproduktion engagiert und knapp neun Jahre verantwortlich für das Convention Bureau von St. Gallen-Bodensee Tourismus.

Die erfahrene Marketingmanagerin ist das ideale Pendant zur bestehenden Verwaltungsrätin Michèle Mégroz, CEO der CSP AG mit Hauptsitz in St. Gallen, schreibt die Agentur Koch in einer Mitteilung. «Andrea Götte bringt ein grosses Netzwerk mit in ihre neue Aufgabe und verfügt über langjähriges Know-how in den Bereichen Events, Marketing und Kommunikation», so Philipp Koch, Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber Agentur Koch. (pd/nil)