Ricola: Zwei Nachwuchstalente neu im Skiteam

Publiziert am 26.10.2026

Der 2005 geborene Sandro Manser aus dem schwyzerischen Pfäffikon gewann in der vergangenen Saison zwei Europacup-Abfahrten und holte an der Junioren-WM in Narvik Silber im Super-G. Die 2008 geborene Anna Flatscher aus Mörschwil, Tochter der früheren Skirennfahrerin Sonja Nef, ist im Slalom und Riesenslalom unterwegs und will sich im Europacup etablieren.

«Sportliches Potenzial ist wichtig, aber genauso entscheidend ist für uns die Persönlichkeit», lässt sich Lea Fischbacher, Partnership & Event Managerin bei Ricola Schweiz, in einer Mitteilung zitieren.

Den Vertrag mit Alessio Miggiano, der erst im vergangenen Herbst zum Team gestossen war (persoenlich.com berichtete), verlängert Ricola vorzeitig um vier Jahre. Um je ein Jahr verlängert werden die Verträge mit Eric Wyler und dem Langläufer Nicola Wigger.

Das Athletensponsoring ist Teil der vierjährigen Partnerschaft mit Swiss-Ski, bei der Ricola seit der Saison 2024/25 als Silver Partner Alpine auftritt. Zudem sponsert das Unternehmen auch in diesem Winter die Weltcuprennen in Adelboden und Wengen. (pd/cbe)