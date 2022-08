Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist laut eigenen Angaben die älteste und grösste humanitäre Organisation der Schweiz. Sein Gründer Henry Dunant ist zwar längst nicht mehr unter uns – mit der neuen Jugendkampagne lassen Rod Kommunikation und das SRK gemäss einer Mitteilung «seine Vision aber wieder aufleben». Denn ein bisschen wie Henry zu sein, sei ganz einfach.

Unter dem Motto «Be a Henry» fordert die Kampagne junge Menschen dazu auf, anderen Gutes zu tun. Das SRK biete nämlich zahlreiche Möglichkeiten dazu, beispielsweise in Rettungsschwimmkursen, Nothilfekursen oder mit sozialen Engagements in Altersheimen und Asylzentren. Drei Spots – ausgespielt auf TikTok, Instagram und Snapchat – würden dazu motivieren, ein Henry zu sein und sich zu engagieren. Ergänzt wird die Kampagne durch Influencer-Content und eine Kooperation mit Energy, die am Energy Air vor Zehntausenden von Fans ihren Höhepunkt finden soll.

Verantwortlich beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK): Janine Wenger (Abteilungsleiterin Marketing), Anna Diec (Marketing Manager), Irina Sterchi (Marketing Manager), Isabel Rutschmann (Content Manager öffentliche Kommunikation), Endre Zsindely (Content Manager), Julia Zurfluh (Fachspezialistin Kompetenzzentren); Konzeption, Kreation und Realisation & Media: Rod Kommunikation; Fotografie: Jon Aich; Produktion: Tina Aich Production; Motion Design: Team Tumult. (pd/tim)