Publiziert am 23.10.2026

Die Agentur Streuplan hat für das Pharmaunternehmen Bayer Schweiz eine Sommerkampagne für das Produkt Bepanthen MED Plus konzipiert und umgesetzt. Kern der Kampagne sind drei TV-Spots, die den Wandertag einer dreiköpfigen Familie zeigen. Kleine Missgeschicke verändern dabei den geplanten Ausflug.

Die Spots spielen in derselben Welt und begleiten dieselbe Familie durch die Schweizer Natur. Jeder Film greift eine andere Alltagssituation auf. Im Spot «Pssst!» haben die Eltern unterschiedliche Ansichten zur Erziehung, ein Alleingang hat unangenehme Folgen. In «Rutschparty» wird einem Familienmitglied der ständige Blick aufs Smartphone zum Verhängnis. Im dritten Spot beendet ein ausser Kontrolle geratener Käse ein spontanes Fotoshooting der Familie.





Die Filme wurden auf TV-Sendern in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin ausgestrahlt, die für die Zielgruppe relevant sind. Gedreht wurde innerhalb von zwei Tagen im schwyzerischen Morschach. Streuplan arbeitete dafür mit Salient Media unter der Regie von Nicholas Beyeler zusammen. Es entstanden kurze und lange Fassungen für das Fernsehen sowie Adaptionen im Hoch- und Querformat für Social Media. Parallel zu den Dreharbeiten wurde das Key Visual für die Kommunikation am Verkaufspunkt (POS) erstellt. (pd/spo)