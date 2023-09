Brinkertlück Schweiz: Banken kommunizieren «genial kantonal»

Die Marke «Kantonalbank» zählt laut einer Mitteilung zu den wertvollsten Marken der Schweiz. Um deren hohe Bekanntheit und die positive Wahrnehmung weiter zu stärken, habe der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) am 11. September 2023 seine neue Dachkommunikation «Genial kantonal.» lanciert.

Regionale Angebote erfreuen sich demnach hoher Beliebtheit – Dies sei beim Banking nicht anders. Die Kantonalbanken stehen laut Mitteilung für regionales Banking, sie seien in ihrer jeweiligen Region tief verhaftet – sei es auf Ebene des einzelnen Unternehmens oder auf Ebene ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Verbundenheit schafft laut Mitteilung Nähe und Vertrauen.

Unter dem Claim «Genial kantonal.» nimmt die neue VSKB-Kampagne diese Leitidee auf und betont die ausgeprägte Kundennähe, Kontinuität und Kompetenz der Kantonalbanken. Es werden unterschiedliche, authentische Lebenssituationen dargestellt, die zeigen, dass die regional verwurzelten Kantonalbanken ihre Kundschaft kennen und bestmöglich beraten. Die Nähe bildet die Basis für langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen auf Augenhöhe.



Eingebettet in die neue Kampagne ist auch die Bewerbung des Kantonalbank-Engagements zugunsten der Finanzkompetenz junger Menschen. Die Kantonalbanken setzen sich seit mehreren Jahren und mittels verschiedener Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld ein. Sie sind überzeugt: wer sich in jungen Jahren mit Finanzdingen auseinandersetzt, gerät weniger schnell in eine finanzielle Schieflage und geht erfolgreicher durchs Leben. Mit den Kommunikationsmitteln der Kampagne betont der VSKB die Wichtigkeit von guter Finanzkompetenz und verweist auf die Engagements FinanceMission und jugendbudget.ch.



Die Dachkommunikation setzt als Leitmedium auf die Reichweite von TV-Spots. Es kommen vier unterschiedliche Spots zum Einsatz, die ihren Fokus jeweils auf ausgewählte Kompetenzen der Kantonalbanken (Vorsorge und Anlagefonds, Hypothek und Mitarbeitende, Digitales Banking und Geschäftskunden) sowie die Finanzkompetenz legen. Dazu werden umfangreiche Werbemittel für Online-Kanäle, Social Media und den POS eingesetzt. Die Massnahmen führen auf die Landingpage kantonalbank.ch, von welchen Kundinnen und Kunden einfach die Kantonalbank in ihrer Region erreichen. Die einzelnen Kantonalbanken haben die Möglichkeit, die Kampagne mit entsprechenden Kommunikationsmitteln in ihren jeweiligen Marktgebieten zu verstärken.



Für die Konzeption und Produktion der Kampagne zeichnet die Agentur Brinkertlück Schweiz verantwortlich. Die Media-Strategie wird durch die Agentur PMC Prezzi Media entwickelt und umgesetzt. Die Webseite kantonalbank.ch setzt die Agentur YOO AG um. Auftraggeber ist der Verband Schweizerischer Kantonalbanken. (pd/cbe)