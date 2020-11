Weihnachtswerbung 2020: Brack.ch liefert ersten Weihnachtsspot

Die Magie von Weihnachten lebt primär von der Vorfreude und der wunderschönen, naiven Träumerei, dass Wünsche oftmals wie von Zauberhand in Erfüllung gehen. So spielt der Weihnachtsfilm mit einem emotionalen Highlight jeder Kindheit in der Vorweihnachtszeit: Das Basteln des eigenen Wunschzettels. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Wo früher Spielzeugkataloge und Zeitungsanzeigen ausgeschnitten wurden, ergänzen heute gerne auch mal das Internet und ein Drucker das Bastelmaterial. Wie daraus und dem unpassend perfekten Timing des Pöstlers ein pointiertes und schönes Storytelling wird, zeigt der Film, der ab 23. November 2020 im Fernsehen und auf Social Media zu sehen ist.



