Todesfall: Brasilianischer Starwerber Washington Olivetto verstorben

Publiziert am 14.10.2024

Wie zahlreiche Medien in Brasilien melden, ist Washington Olivetto im Alter von 73 Jahren gestorben. Der Medienunternehmer gewann bereits in jungen Jahren als Werber einen Bronzenen Löwen in Cannes, bevor er als Mitarbeiter der Agentur DPZ 1974 die goldene Auszeichnung erhielt. Er verliess 1986 DPZ und wechselte in die Schweiz, wo er sich der Agentur GGK anschloss, bevor er zusammen mit den Partnern Gabriel Zellmeister und Javier Llussá Ciuret W/Brasil gründete, die anfänglich noch mit GGK verbunden war. Mit fast tausend Auszeichnungen für ihre Arbeiten gilt W/Brasil als eine der erfolgreichsten Agenturen. 2010 fusionierte er mit McCann und gründete W/McCann. 2017 zog er nach London und war noch zwei Jahre Kreativberater für McCann Europe. In den letzten Jahren produzierte er einen Podcast und war als Kolumnist tätig.

Olivetto wurde auch bekannt wegen seines Engagements für den Fussballverein Corinthians in Sao Paulo. Er war Anfang der 1980er-Jahre einer der Mitgründer der Bewegung Democracia Corinthians, in deren Zug sich der Verein selbstverwaltet organisierte. Olivetto war es auch, der dafür sorgte, dass die Spieler der Corinthians politische Botschaften auf ihren Trikots trugen, die mehr demokratische Partizipation forderten. Während der Militärdiktatur, die damals in Brasilien herrschte, war dieses Engagement nicht ohne Risiken. In dieser Zeit war Olivetto Vizepräsident des Vereins.

2001 wurde Olivetto Opfer einer Entführung. 53 Tage verbrachte er in Geiselhaft, bevor ihn die Polizei befreien konnten. (nil)