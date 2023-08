Ein Tier-Duo aus dem Bündnerland wirbt neu in der Kampagne von Publicis Zürich für das Casino Davos und seinen Onlineauftritt 777.ch. Ziel ist es, die Bekanntheit zu steigern und die Positionierung als Casino des Kantons Graubünden auszubauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie macht man auf ein Bündner Casino aufmerksam: Mit einem Murmeltier, das auf einem Albino-Steinbock sitzt – unter einem Doppelregenbogen mitten in der Berglandschaft in Graubünden. Die Kampagne mit dem ungewöhnlichen Duo zeigt, dass es mehr Glück braucht diese Tiere zusammen jemals in echt zu sehen, als auf 777.ch von Casino Davos zu gewinnen.

Die auffälligen CGI-generierten Testimonials sollen für Aufmerksamkeit sorgen und Lust auf Gamingwelten machen. Der rotäugige Steinbock und sein Begleiter sollen laut Mitteilung surreal und trotzdem bodenständig wirken – auf charmante Bündner Art. Die Kampagne ist schweizweit ab Donnerstag im TV und online in allen sozialen Netzwerken zu sehen.

Verantwortlich bei Casino Davos: Claudio Hagmann (Marketing Manager), Bram Cops (Managing Director); verantwortlich bei Publicis Zürich (Kreation und Realisation): Anna Leudolph (Creative Director), Cinthia Stettler (Senior Art Director), Rob Hartmann (Executive Creative Director), Stefania Bertolo (Account Director), Flurin Hardt (Senior Account Director), Matthias Koller (Gesamtverantwortung); Team Prodigious: Art Buying, PrePress, Bildbearbeitung, Motion, Realisations- und Produktionsberatung; verantwortlich bei Hillton: Pascal Scheibli (Director & CG Artist), Billy Bains (Postproduction Producer), David Bertschinger Karg (Managing Partner), Alessandra Dolci (Producer). (pd/yk)