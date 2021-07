Publicis: Cathy Nyffenegger komplettiert die GL

Cathy Nyffenegger stiess 2012 zu Publicis und machte sich in den letzten neun Jahren auf diversen nationalen und internationalen Kunden verdient, wie es in einer Mitteilung heisst. So verantwortete sie nicht nur zahlreiche Projekte für die Axa oder Ricola, sondern betreute mit Micasa, Do it + Garden, Amigos, der Sommerkampagne und der Dachmarke auch das weitläufige Migros-Universum. Zuletzt verantwortete sie als Business Director die Weiterentwicklung der Beratungsabteilung, war für diverse Neukundengewinnung mitverantwortlich und leitete in dieser Aufgabe bereits drei Beratungsteams von Publicis.

Als langjährige und geschätzte Mitarbeiterin kenne sie Agentur und Kultur wie ihre Westentasche, so Matthias Koller, Managing Director bei Publicis, zum Entscheid: «Wir freuen uns darum ausserordentlich, mit Cathy eine echte Löwin bei uns in der Geschäftsleitung begrüssen zu dürfen. Viele von uns dürfen schon seit Jahren mit ihr zusammenarbeiten und wir sind überzeugt davon, dass wir von ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft in den kommenden Jahren noch viel mehr profitieren werden.»

Nyffenegger selbst freut sich auf ihre neue Aufgabe innerhalb der Agentur: «In meinen nun fast zehn Jahren am Stadelhofen wurde es eines nie: langweilig. Und Stillstand ist weder für die Agentur noch für mich eine Option. Ich freue mich darum sehr darauf, in dieser spannenden Zeit als Teil der Geschäftsleitung sowohl die Agentur als auch die Arbeit für unsere Kunden künftig noch stärker mitprägen zu können.» (pd/cbe)