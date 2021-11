Jung von Matt Limmat: Das ist doch ganz normal

Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist? Ist doch ganz normal. In Jogginghosen zur Anlageberatung? Ist doch ganz normal. Twint gegründet, aber nicht damit geflext? Ist doch ganz normal. PostFinance halt.

Gemeinsam mit Jung von Matt Limmat lanciert PostFinance eine Imagekampagne, in deren Zentrum eine Botschaft steht, die aus dem alltäglichen Sprachgebrauch stammt. Damit erbringt die Botschaft gleich auch selbst den Beweis, dass vieles für die PostFinance eben «ganz normal» ist, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Der Musikspot mit dem eigens produzierten Track, der im Zentrum der Kampagne steht, und die visuellen Assets zeigen den Facettenreichtum der Schweizer Bevölkerung in spontanen Momentaufnahmen. Schnappschüsse aus dem Leben, in denen nicht immer alles perfekt ist. Ganz normal eben.

Der Leitsatz «Ist doch ganz normal» wird prominent in der Imagekampagne eingesetzt und tritt stets in Verbindung mit einer prägnanten Aussage auf, die das Selbstverständnis von PostFinance ausdrückt.

«Mit der aktuellen Imagekampagne tragen wir ganz viel von dem nach aussen, was in unserer DNA als Retail Bank steckt», wird Dennis Lengacher, Leiter Marketingkonzeption von PostFinance, in der Mitteilung zitiert. «Wir übersetzen unser Selbstverständnis, unsere Zurückhaltung im Kundendialog und im Umgang mit Geld in einen selbstbewussten Auftritt. Dafür haben wir mit der kommunikativen Klammer ‹Ist doch ganz normal› genau das richtige Instrument. Das perfekte Sprungbrett für ganz viel Haltung im Kontext von innovativen Leistungen, Services und den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.»

Die Imagekampagne wurde in enger Kollaboration der Teams von PostFinance und Jung von Matt Limmat «in Rekordzeit» umgesetzt, wie es weiter heisst. «Die Teams haben sich in kürzester Zeit zu einer Einheit zusammengefunden, die auf Augenhöhe und mit grossem gemeinsamen Verständnis funktioniert hat. Auch hier wurde der Leitsatz der Kampagne in Taten umgesetzt», sagt Thomas Steiner, Chief Client Officer von Jung von Matt Limmat.

Wolfgang Bark, Executive Creative Director von Jung von Matt Limmat, ergänzt: «Mit dem Leitsatz haben wir eine kommunikative Klammer geschaffen, die zeitlos und universal anwendbar ist. Sowohl nach innen als auch aussen. Sie schlägt die Brücke zwischen Selbstverständlichkeit und Mut und stellt die Kundinnen und Kunden der PostFinance ins Zentrum.»

Die Kampagne läuft seit dem 8. November in allen Landesteilen als TVC, Onlinevideo, im Radio, an OOH-Stellen, als Display-Werbung und auf Social Media. Zudem wurde sie am 7. November prominent in der Sonntagspresse gefeatured und wird auf TikTok gemeinsam mit Collaborators kreativ interpretiert.

