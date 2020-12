EWZ leistet aktiv einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, zum Klimaschutz und zur Energiewende, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dies zeige auch die aktuelle Studie des Bundesamts für Energie, die EWZ als nachhaltigsten Energiedienstleister der Schweiz 2020 ausgezeichnet habe.







«So reduzieren die EWZ-Heizlösungen den CO2-Ausstoss von Immobilien. Die EWZ -Ladelösungen ermöglichen die klimaschonende Elektromobilität. Und die EWZ -Solarlösungen erhöhen den Anteil an klimafreundlicher Energie», lautet die Mitteilung weiter.

Dieses Engagement für den Klima- und Umweltschutz steht im Zentrum der neuen Kampagne «Das Klima dankt», die von Ruf Lanz und EWZ in Ko-Kreation entwickelt worden ist. Darin bedanken sich Pinguin, Eisbär und Robbe auf tierisch sympathische Art. Denn die Tiere aus den Polarregionen sind von der Erderwärmung besonders betroffen.

Die Tiere dürften sich in Zürich auch klimatisch wohlfühlen, denn ihr Auftritt startet in der kalten Jahreszeit am 21. Dezember. Hauptwerbemittel sind Plakate in den Formaten F4, F200, F12 und E-Panels. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine grossformatige Bildergalerie mit allen drei Motiven an der Weinbergstrasse oberhalb des Central.

Flankierend bedankt sich das Klima auf der Landingpage, die vertiefende Informationen liefert sowie in den sozialen Medien.





Verantwortlich bei EWZ: Pascal Schaub (Leiter Marketing und Kommunikation), Roland Trabadelo (Leiter Campaigning und Branding), Katrin Rüesch (Projektleitung Campaigning und Branding); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Andreas Hornung, Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). Bildbearbeitung: Aschmann Klauser.; verantwortliche Media-Agentur: Out of Home Media, Zürich. (pd/lol)