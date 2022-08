Die Mitgliedschaft im ADC Switzerland ist laut einer Mitteilung «eine kreative Adelung». Mitglieder seien «herausragende kreative Persönlichkeiten» aus den Bereichen Art Direction, Text, Digitale Medien, Design, Editorial, Film, Fotografie, Illustration, Musik und Ton, Werbung, Direktmarketing, Promotion, Media, Strategie und weiteren kreativen Berufen.

Die ADC-Aufnahmekommission tagt das nächste Mal im September 2022, Bewerbungen können bis zum 16. September 2022 eingereicht werden. Die Kandidatinnen und Kandiaten müssen das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, wie der ADC Switzerland am Freitag mitteilte. Die Bewerbung erfolge via Mail an info@adc.ch. Sie soll ein Portfolio mit einem CV und den besten Arbeiten beinhalten. Wer möchte, könne zusätzlich auch ein Portfolio in Form einer Mappe oder eines Buches in der ADC-Geschäftsstelle abgeben.

Und das sind die Aufnahmekritierien: Ein ADC-Member braucht seiner Fachdisziplin entsprechende Anerkennung und Benchmarks; ADC-Members bewegen (mindestens) die Schweiz; ADC-Members haben Auftraggeber und Ziele; Ein ADC-Member ist eine inspirierende Persönlichkeit. Detaillierte Informationen zu den Bedingungen für die Aufnahme gibt es hier.

Über Neuaufnahmen befindet die Aufnahmekommission, die jeweils aus Mitgliedern des ADC-Vorstands und Aktivmitgliedern des Clubs besteht. Die Kommission prüft die Aufnahmegesuche und entscheidet in einem ersten Schritt, welche Kandidierende zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, um sie dann in einem zweiten Schritt, wenn alles gut läuft, aufzunehmen. (pd/cbe)