Die Zürcher Agentur Day Partners hat für Pro Infirmis eine übergreifende Leitidee und die darauf aufbauende Kampagne «Umdenken. Für uns Menschen.» entwickelt, wie sie mitteilt. Die Leitidee «Für uns Menschen» soll laut Mitteilung alle Tätigkeitsfelder der Organisation umspannen, von den Dienstleistungen über das Fundraising bis zur Sensibilisierung.
Das auffälligste Gestaltungsmittel ist ein Label, wie es sonst barrierefreie Angebote ausweist. Die Kampagne kehrt dessen Logik um: Speziell gekennzeichnet wird nicht die Rampe, sondern die Treppe – also jene Lösung, die nur für Menschen ohne Behinderungen funktioniert.
Der Blick richtet sich damit auf das, was üblicherweise als Normalfall durchgeht und deshalb nie eine Markierung braucht. «Wer zum ‹Sonderfall› gemacht wird, entscheiden wir als Gesellschaft», wird Philipp Schüepp, Leiter Kommunikation und Politik bei Pro Infirmis, in der Mitteilung zitiert. Wenn konsequent für alle geplant werde, brauche es weder Sonderlösungen noch Sonderfälle.
Die Kampagne umfasst vier Plakatsujets und läuft ab dem 3. August schweizweit; hinzu kommen Filme mit vier Protagonistinnen und Protagonisten, die schildern, dass sie keine Sonderlösungen wollen, sondern selbstbestimmt leben, zur Schule gehen und fair entlöhnt werden. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Pro Infirmis: Jasmin Bärtschi (Verantwortliche politische Kommunikation), Camilla Bischofberger (Mediensprecherin und Projektleiterin Politik), Daniela Brock (Verantwortliche Webseite), Clara Bryois (Verantwortliche Social Media), Christian Egli (Leiter Digital Fundraising), Lionel Frei (Mediensprecher und Projektleiter Politik), Cornelia Huber (Teamleiterin Externe Kommunikation), Sandro Imhasly (Verantwortlicher Foto- und Videoproduktion), Jessie Lehmann (Verantwortliche Interne Kommunikation), Valentine Reynes (Verantwortliche Grafik und Drucksachen), Annina Sele (Projektleiterin Marke und Kampagnen), Philipp Schüepp, (Leiter Kommunikation und Politik); verantwortlich bei Day Partners: Fabienne Belci (Projektleitung), Lorenz Clorman (Creative Direction), Annette Häcki (Creative Direction), Claude Schaub (DTP), Marcel Walzl (Projektleitung); Produktion: All-in-Production, Mirjam Kluka (Fotografin), Lorenz Klapfer (Film); Media: Jung von Matt Impact.