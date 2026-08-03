Publiziert am 03.08.2026

Die Zürcher Agentur Day Partners hat für Pro Infirmis eine übergreifende Leitidee und die darauf aufbauende Kampagne «Umdenken. Für uns Menschen.» entwickelt, wie sie mitteilt. Die Leitidee «Für uns Menschen» soll laut Mitteilung alle Tätigkeitsfelder der Organisation umspannen, von den Dienstleistungen über das Fundraising bis zur Sensibilisierung.

Das auffälligste Gestaltungsmittel ist ein Label, wie es sonst barrierefreie Angebote ausweist. Die Kampagne kehrt dessen Logik um: Speziell gekennzeichnet wird nicht die Rampe, sondern die Treppe – also jene Lösung, die nur für Menschen ohne Behinderungen funktioniert.

Der Blick richtet sich damit auf das, was üblicherweise als Normalfall durchgeht und deshalb nie eine Markierung braucht. «Wer zum ‹Sonderfall› gemacht wird, entscheiden wir als Gesellschaft», wird Philipp Schüepp, Leiter Kommunikation und Politik bei Pro Infirmis, in der Mitteilung zitiert. Wenn konsequent für alle geplant werde, brauche es weder Sonderlösungen noch Sonderfälle.

Die Kampagne umfasst vier Plakatsujets und läuft ab dem 3. August schweizweit; hinzu kommen Filme mit vier Protagonistinnen und Protagonisten, die schildern, dass sie keine Sonderlösungen wollen, sondern selbstbestimmt leben, zur Schule gehen und fair entlöhnt werden. (pd/nil)