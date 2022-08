Rosarot

Awarenesskampagne für Vitamingetränk

«Goodbye calories, hello vitamins» lautet der Claim von Focuswater. Die Agentur hat für Kampagne weitere Headlines in dieser Manier kreiert.