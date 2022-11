Nachdem 2021 MetaDesign mit der Entwicklung der neuen Markenstrategie und einem konzernübergreifenden Rebranding von Baloise beauftragt, und mit Publicis Inspire die massgeschneiderte Agentur für Baloise ins Leben gerufen wurde, ging letzte Woche die Lancierungskampagne der neuen Marke on air. Dies schreiben Baloise und Publicis in einer Mitteilung.

Auf die neue Markenstrategie folgte die Evaluation der Kreativagentur. Hier konnte sich die Publicis Groupe mit einem dezidierten Agenturmodell gegen nationale und internationale Agenturen durchsetzen. Basierend auf der neuen Positionierung, entwickelte Publicis Inspire eine Kommunikationsplattform, der folgender Human Truth zu Grunde liegt: Hinter jedem Schaden, jeder Panne und jedem Missgeschick, steckt eine Idee, Tatendrang oder Abenteuerlust. Kurz gesagt: Inspiration.

Und diese Inspiration finden wir zu jeder Zeit und überall, denn die Welt ist ein unglaublich inspirierender Ort. So wird die Versicherung nicht mit einem Schaden und dessen negativen Folgen, sondern einem positiven Gedanken in Verbindung gebracht. Aber auch für alle anderen Dienstleitungen findet dieser Grundgedanke seine Anwendung. Manchmal klappt’s, manchmal lernt man.

Viele verschiedene Lernmomente, zeichnet die neue Kampagne denn auch aus. Sie sollen die neue Positionierung von Baloise manifestieren und aufzeigen, was ein inspirierender Partner sein kann. So soll aus einem Schadensfall, wenn immer möglich etwas positives mitgenommen werden. All das Positive eben, was vor dem Schaden erlebt wurde.

Die Kampagne wurde letzte Woche lanciert und ist ab sofort in der Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg zu sehen.

Verantwortlich bei Baloise: Daniel Zangger (Gesamtverantwortung / Head of Branding), Thomas Klein (Baloise Deutschland / Leitung Zentrales Marketing & Unternehmenskommunikation), Corina Schuler (Baloise Schweiz / Online Marketing Managerin), Maud Peruzzo (Baloise Luxembourg / Chargée de Marketing Digital), Julie Piessen (Baloise België / Verantwoordelijke Campaign Management); verantwortlich bei Publicis: Matthias Koller (Gesamtverantwortung / CEO); Christine Florence Hansjosten (Creative Director), Sandy Pfuhl (Senior Art Director), Merlin Obrero (Junior Art Director), Désirée Stocker (Copywriter), Sandro Looser (Client Service Director), Adrianna von Moos, Dragana Knezevic (Account Director), Tanja Schuler (Junior Account Manager), Roger Oberholzer (Executive Strategy Director); Produktion: Stories, Pep Bosch (Director), Daniel Gebhart de Koekkoek (Fotografie), Daniela Berther (Producer); verantwortlich für Bildbearbeitung & Werbemittelproduktion: Prodigious, Carol Maag (Integrated Producer & Art Buyer); Media: Mediacom. (pd/wid)