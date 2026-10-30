Stuiq: Ein zweischneidiges Versprechen

Publiziert am 30.10.2026

Die Schweizer Jugendherbergen haben zusammen mit der Kreativagentur Stuiq einen neuen Werbespot produziert. Der 92 Sekunden lange Film «Du bist nie allein» ist ab Mitte November in Schweizer Kinos sowie auf den digitalen Kanälen der Jugendherbergen zu sehen.

Der Spot handelt von einem Protagonisten, der in den Ferien Ruhe sucht, aber überall auf andere Menschen trifft. Das anfängliche Störgefühl wandelt sich im Verlauf der Geschichte, am Schluss folgt eine Wendung. Die Jugendherbergen stellen mit dem Film das Gemeinschaftsgefühl ins Zentrum ihrer Kommunikation. Statt die Vorteile des gemeinsamen Reisens klassisch darzustellen, greift der Spot Situationen auf, in denen man sich mehr Privatsphäre wünschen würde. Bereits 2024 arbeiteten die Jugendherbergen und Stuiq anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums zusammen (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)