Der Schweizer Elektrogrosshändler Otto Fischer lanciert eine neue Plattform für intelligent vernetzte Gebäudetechnik: «Build Smart». Die Spezialisten von «Build Smart» verbinden die Bereiche Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung und Klima innovativ und energieeffizient.

Dieses neue Angebot soll dem Fachpublikum schweizweit bekannt gemacht werden. Insbesondere bei Elektroinstallateuren, Betriebselektrikern, Planern, Architekten und Bauherren, wie Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt.

Das Herzstück der neuen Kampagne sind vier Filme, in denen das neu entwickelte Markenversprechen «Die Kunst, alles richtig zu verbinden» zelebriert wird. In den Filmen werden berühmte historische Gebäude sowie Ikonen der modernen Architektur im Dot-to-Dot-Stil virtuos miteinander verbunden.

Das Bundeshaus in Bern und das Flatiron Building in New York stehen sinnbildlich für die Möglichkeit energieeffizienter Sanierungen. Das Opera House in Sydney und das Burj Al Arab Jumeirah in Dubai wiederum stehen stellvertretend für moderne Gebäudetechnik.

1. Opera House Sydney 16:9

2. Bundeshaus Bern 16:9 3. Flatiron Building New York 9:16 4. Burj Al Arab Jumeirah Dubai 9:16

Mit den Filmformaten 16:9 und 9:16 können laut der Mitteilung alle zielgruppenrelevanten Kanäle bespielt werden: Webseiten, Social Media Plattformen, ausgewählte TV-Formate sowie e-Screens im Hoch- und Querformat im Umfeld von Branchenveranstaltungen. Flankierend wird die Kunst der Verbindungen auf vier Printmotiven in Fachmagazinen inszeniert.

Verantwortlich bei «Build Smart by Otto Fischer»: Roger Altenburger (Geschäftsführer), Pascal Grolimund (Leiter Marketing), Stefan Ruf (Leiter Kommunikation), Alessandro Buriola (Forschung und Entwicklung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Lara Cavelti (Beratung). Filmproduktion: RoDo Works. Gregor Szabo, Roger Koller (Regie), Gregor Szabo (Illustration & Animation), Catherine Martin, Markus Ruf (Supervision). (pd/eh)