René Fehr: «Ich erfand den ADC-Würfel»

Markenzeichen von René Fehr sind sein zittriger Strich und sein Schalk. Das sicherte ihm seit 1967 nicht nur die Selbstständigkeit, sondern auch unzählige Ausstellungen, Auszeichnungen und einen Eintrag im Schweizer Lexikon. In der aktuellen Ausgabe des ADC-Podcasts erzählt der 81-Jährige von der Herausforderung, den perfekten ADC-Würfel zu produzieren, und von einer Werbezeit, in der Geld noch keine Rolle spielte.

René Fehr wurde 1945 in Zürich geboren, wo er im Kreis 4 aufwuchs. Nach dem Besuch der Fachhochschule für Gestaltung liess er sich bei Advico in Gockhausen zum Grafiker ausbilden. Als 22-Jähriger entschied er sich für die Selbstständigkeit und verdiente fortan sein Geld als freischaffender Karikaturist. Er arbeitete unter anderem für das Pardon, den Nebelspalter, das Magazin des Tages-Anzeigers, die Schweizer Illustrierte und den Brückenbauer. Zudem gestaltete er die Plakate für den Circus Knie. Seine Meisterstücke waren aber die Organisation der ersten ADC-Partys und die Gestaltung des ADC-Würfels aus Marmor. René Fehr ist seit 56 Jahren glücklich verheiratet und lebt mit seiner Frau in Zürich.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.