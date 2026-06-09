Mona und Mateo: Die Übertragung wird Realität

Publiziert am 09.06.2026

Die WM-Kampagne von Swisscom löst symbolisch die Grenzen zwischen den Spielen in den USA und den Fans in der Schweiz auf, heisst es in einer Mitteilung. Zum Beispiel zwischen Live-Momenten im TV und dem Public Viewing im Garten. Entwickelt wurde die Kampagne von der Kreativagentur Mona und Mateo.







Als zentrales Testimonial setzt die Agentur auf eine Monsterprinzessin, die Nati-Spieler Johan Manzambi erklärt, wohin der Ball beim Freistoss gehört, und Fabian Rieders Durst stillt. Ebenfalls zu sehen ist Fussballerin Lia Wälti. Ergänzt werden die Spots durch tagesaktuelle Kommunikation rund um die einzelnen WM-Partien. Die Kampagne ist schweizweit bei Public Viewings, im TV, im Kino, online und auf Social Media zu sehen. (pd/spo)