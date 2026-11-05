Publiziert am 05.11.2026

Der Letzipark in Zürich feiert vom 29. Oktober bis 7. November den Abschluss seines mehrjährigen Umbaus. Den Auftritt zu den Eröffnungstagen hat Karling gestaltet. Laut Medienmitteilung der Agentur ist der Letzipark das frequenzstärkste Einkaufscenter der Coop-Gruppe. Gegen wen sich Karling im Pitch durchgesetzt hat, gibt die Agentur nicht bekannt.

Hauptfigur ist die pinke «Evi», die Karling für den Anlass entworfen hat. Die Sujets folgen einem einheitlichen Headline-Schema: «Letz’ Party!», «Letz’ Move!», «Letz’ Shop!» und «Letz’ Win!». «Die emotionale Markenklammer hat uns sofort überzeugt», lässt sich Centerleiterin Anja Bergmann in der Mitteilung zitieren.

Beworben werden die Eröffnungstage auf analogen und digitalen Plakaten sowie in Anzeigen. Dazu kommen Radiospots und eine Promotion mit Radio Energy. In Zürich verkehrt ein Tram mit den Sujets. Auch ein Schaufenster im Coop City St. Annahof ist entsprechend gestaltet. Ein Magazin stellt die neuen Shops und ihre Aktionen vor.

Im Center selbst ist «Evi» aufblasbar in Übergrösse, auf Stellern und im Kostüm präsent. Socken, Pins, Taschen und Sticker ergänzen den Auftritt. Während der Eröffnungstage gibt es Live-Musik, Workshops und Wettbewerbe mit Preisen im Gesamtwert von 100’000 Franken. Zum Abschluss am Samstag, 7. November, treten Nick Ferretti und der Rapper JayZo auf. (pd/nil)